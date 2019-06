Kilometer Kampioen: overstappen in nul minuten

Als u zaterdag met de trein reist komt u wellicht mensen tegen met een rood t-shirt aan met daarop de tekst Kilometer Kampioen. Zij proberen in achttien uur zoveel mogelijk kilometers met de trein af te leggen. "Sommige deelnemers denken in nul minuten over te stappen", glimlacht de Rotterdamse organisator Hildebrand van Kuijeren.

Aan de derde editie van het evenement doen ongeveer 150 mensen mee. De winnaar van het vorige kampioenschap reisde twee jaar geleden bijna 2000 kilometer.

Rotterdammer Eugeen van Keeren deed toen ook al mee. Dit jaar hoopt hij op een plek bij de beste tien. "De tactiek is zoeken naar korte overstaptijden, want stilstaan op een station levert uiteraard geen meter extra op. Dat is wel een risico met de NS, maar op zaterdag is er over het algemeen minder vertraging."

De deelnemers mogen zelf het punt bepalen waarop ze starten en moeten hun locaties delen met de wedstrijdleiding. De winnaar krijgt een gratis treinreis door Europa.