Weer gele kaart voor Rotterdamse wethouder Bokhove

Wethouder Bokhove verdedigt zich in debat over de dood van kwetsbare kinderen

Opnieuw veel kritiek en een gele kaart voor wethouder Bokhove van Jeugdzorg. De voltallige oppositie verwijt de wethouder dat ze de gemeenteraad onvoldoende heeft geïnformeerd over de hulpverlening aan het gezin waarin de 8-jarige Diya door haar vader is doodgestoken. Dat gebeurde in maart van dit jaar in het Maasstad Ziekenhuis.

De vader van het meisje zou de dagen voor de moord bij diverse instanties hebben aangeklopt voor hulp. Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam wilde van de wethouder weten waarom dit soort informatie over hulpvragen niet met de raad gedeeld is.

Eerder is in de gemeente Rotterdam afgesproken dat raadsleden vertrouwelijk op de hoogte worden gesteld van het overlijden van een kind waar de hulpverlening zich mee heeft bemoeid. Of wanneer die hulp er juist niet is geweest, maar wel had horen te zijn.

Er kan dan gekeken worden of de hulpinstanties wel goed opgetreden en samengewerkt hebben. In eerdere zaken is dit wel eens misgegaan.

'Alle beschikbare info gedeeld'

De wethouder zegt dat ze in de zaak van het meisje Diya alle beschikbare informatie heeft gemeld. Zo is geschreven dat er in de week van de moord al een adviesaanvraag bij Veilig Thuis is binnengekomen. Een dag voor de moord kwam er een melding dat er snel hulp nodig was.

Veilig Thuis ondernam direct actie, maar een dag later is het meisje door haar vader in het Maasstad Ziekenhuis doodgestoken.

Leefbaar Rotterdam wilde weten waarom er niet gemeld werd dat door de school een 112-melding was gedaan, zoals tijdens de rechtszaak bekend werd gemaakt. Wethouder Bokhove zei dat de gemeente alleen informatie kan opvragen van zorg die via de gemeente loopt. Alle informatie over andere zorg, zoals bijvoorbeeld de huisarts of een psychiater, krijgt de gemeente niet.

Tanya Hoogwerf wil ook weten waarom er geen informatie is gegeven over drie baby’s die zwaar gewond zijn geraakt en van wie er één is overleden. Pas nadat er een bericht over in de media verscheen, volgde een brief naar de gemeenteraad.

Wethouder Bokhove zei dat ze dit niet gemeld had, omdat ze daar volgens het Incidentenprotocol geen noodzaak in zag. En ook zou niet duidelijk geweest zijn dat er gemeentelijke zorg was gegeven.



Motie van afkeuring

De oppositie vindt dat Bokhove geen regie voert in dit soort zaken en haar verantwoordelijkheid niet neemt. De coalitiepartijen vinden dat de wethouder geen blaam treft. De informatie die de oppositie wilde, zou de wethouder niet voorhanden hebben.

Na een schorsing van een uur diende de voltallige oppositie een motie van afkeuring in. Volgens Nourdin el Ouali van NIDA was het geen motie van wantrouwen, omdat deze al eerder was ingediend en die wordt maar één keer gegeven.

De coalitiepartijen vonden het allemaal veel te ver gaan. Raadslid Christine Eskens: “Het lijkt wel of er hier coute que coute sprake is van het elke vergadering willen indienen van een oordeel over deze wethouder. Ik vind dat betreurenswaardig. Ik zou een motie van treurnis over de oppositie willen indienen. Ik vind het echt schandalig om op deze manier met de positie van de wethouder om te gaan."

Uiteindelijk heeft de motie van afkeuring het niet gehaald. Met één stem meer heeft de coalitie de motie verworpen.