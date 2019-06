Britt Eerland strandt met Nederland in kwartfinale op Europese Spelen

De Schiedamse tafeltennisster Britt Eerland is er met haar teamgenoten Kim Vermaas en Li Jie niet in geslaagd de halve finale te bereiken op de Europese spelen. In de kwartfinale was Duitsland te sterk voor het Nederlandse duo.

In de eerste wedstrijd, het dubbelspel waar Eerland met Vermaas speelde, wonnen de Duitsers. Nina Mittelham en Solja Petrissa wonnen met 3-1 (9-11 7-11 12-10 5-11). In de tweede wedstrijd ging het Nederlandse team met Li Jie onderuit tegen Han Ying. Waarna Britt Eerland Nederland weer terug in de strijd bracht. De 25-jarige Schiedamse won haar partij van Solja Petrissa met 3-1 (7-11 11-9 11-5 11-9). Uiteindelijk trok Duitsland aan het langste eind doordat Han Ying haar partij met 3-0 van Kim Vermaas won en zo de 'best out of five' binnensleepte.