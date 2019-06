Neptunus verliest ook derde wedstrijd van Amsterdam

Ook de derde wedstrijd van Neptunus tegen Amsterdam van deze week is verloren gegaan. In het Neptunus Familiestadion werd het 7-1 voor de bezoekers. Eerder verloren de Rotterdammers al met 3-1 en 10-6 van Amsterdam. Tijdens deze editie sloegen de Amsterdammers voornamelijk in het vierde kwart toe.

Na een score in de eerste inning van Amsterdam, boekten de bezoekers in de vierde inning een grote score. Amsterdam zette het verschil toen op 5-0. Coach Ronald Jaarsma is dan ook hard in zijn oordeel. "Wat je ziet dat mensen aanvallend uit vorm zijn. Dinsdag lieten we 14 honken achter, gister negen à tien en vandaag ook weer. In deze wedstrijden is dat funest. Daarbij ga je verdedigend ook nog eens een paar keer de mist in. Dat wil je niet hebben op dit niveau."

Dipje

Volgens Gianison Boekhoudt, de maker van het enige punt van Neptunus in de wedstrijd, zit de ploeg in een dipje. "We zijn aan het struggelen sinds de europa cup. We kunnen niet alles winnen, maar het is gewoon een moeilijke periode. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we hierna gaan winnen. Amsterdam speelt nu goed als een team, wij zijn niet op ons best. Maar dat is tijdelijk. Als we als team draaien moet het lukken", aldus de Oranje-international.

Jaarsma sluit zich aan bij die gedachte, maar plaatst wel een kritische kanttekening. "Mensen spelen deze wedstrijden met een nader gevoel in het koppie. Dat is geen excuus, maar de intensiteit is anders dan in de play-offs. Maar wij hebben onszelf vandaag laten zien dat als wij zo een wedstrijd ingaan, we dat niet meer zo makkelijk om kunnen draaien, zoals dat in het verleden wel ging."

De Rotterdamse honkballers zijn ondanks de nederlaag nog steeds koploper in de hoofdklasse met 60 punten uit 26 wedstrijden. Het gat van acht punten dat Neptunus had ten opzichte van Amsterdam, is nu geslonken naar twee punten met nog zes wedstrijden te gaan in de hoofdklasse.