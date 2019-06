Motie van afkeuring tegen 'Amsterdamse Johnny Graaijkamp' haalt het niet

De hele oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad vindt dat wethouder Van Gils de gemeenteraad verkeerd heeft geïnformeerd over zijn vertrekregeling als gemeentesecretaris uit Amsterdam. Na een pittig debat werd er door de oppositie een motie van afkeuring ingediend, maar die haalde het uiteindelijk niet.

Al twee weken geleden lieten alle partijen in de oppositie weten dat ze willen dat wethouder Arjan van Gils afstand doet van zijn ontslagvergoeding van 75 duizend euro. Die kreeg hij bij zijn eervol ontslag als gemeente-ambtenaar in Amsterdam.

De oppositiepartijen vinden dat het accepteren van zo’n groot bedrag niet past voor een wethouder in Rotterdam. Van Gils zelf blijft erbij dat alles volgens de regels is gelopen en wil er geen afstand van doen.

Minder werk

DENK-voorman Stephan van Baarle zei gisteren in het debat dat uit nieuwe informatie uit Amsterdam blijkt dat niet klopt wat Van Gils tegen de raadsleden in Rotterdam heeft gezegd. Doordat er in de laatste maanden van zijn tijd in Amsterdam minder is gewerkt dan is opgegeven, zou hij niet voor zijn vertrekvergoeding in aanmerking komen. Ook de urenregistratie is niet in orde, geeft ook Amsterdam toe.

Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam noemde Van Gils de "Amsterdamse Johnny Graaijkamp". Leefbaar vindt dat niet Amsterdam schuldig is aan de reputatieschade voor Van Gils, maar juist hijzelf.

De coalitie vindt dat er eigenlijk geen nieuw debat nodig is. De kwestie is al besproken en is een Amsterdamse kwestie, zo zeggen de VVD en de PvdA. Alles is volgens de VVD volgens de regels gegaan.

Wethouder Van Gils verdedigde zich door te zeggen dat er soms minder werk was, maar dat in de zomermaanden in de verlofperiode ook gewerkt is. Totaal zou er dus voldoende uren gemaakt zijn.

Van Gils gaf wel aan dat de urenregistratie jammer genoeg niet goed was, maar dat was een zaak van Amsterdam. De regeling was gewoon volgens de regels verlopen.

Voor de oppositie was dat niet het gewenste antwoord. Er is een motie van afkeuring ingediend. Maar ook hier is - net als bij de eerdere motie van afkeuring voor wethouder Bokhove - de motie met één stem verworpen door de coalitie.