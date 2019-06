Amber Alert voor vermiste Hania van 12

"Heeft u ook maar het kleinste beetje informatie over waar Hania kan zijn bel dan met de politie." Er zijn grote zorgen over het 12-jarige meisje uit Rotterdam dat donderdagmiddag niet is thuisgekomen na school.

In de nacht van donderdag op vrijdag is een Amber Alert uitgegeven, dat gebeurt alleen bij de meest ernstige vermissingen.

Hania is om 12:30 uur weggegaan bij haar school aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk. Ze had gezegd dat ze naar de orthodontist moest. Dat bleek niet waar te zijn. De familie belde de politie in de loop van de middag.

De familie vertelde de agenten dat ze eerder chat-contacten heeft gehad, maar die bleken gewist. De politie noemt de vermissing zorgwekkend.

signalement

Donderdag droeg Hania een witte jurk met bloemenpatroon. Ze had een witte legging en witte schoenen aan. Het meisje had daarbij een zwart jasje en een roze rugzak.