Aboutaleb: Leer van zaak Humeyra

Agenten moeten stalking sneller leren herkennen. Dat heeft burgemeester Aboutaleb gezegd in de Rotterdamse gemeenteraad. De Politie-eenheid Rotterdam gaat in alle districten agenten speciale trainingen geven. Ook moeten ze stalking beter leren onderscheiden van huiselijk geweld.

Aboutaleb vindt dat agenten in heel Nederland deze training moeten krijgen. Hij gaat daarover praten met Erik Akerboom, de korpschef van de Landelijke Politie.

Rotterdam komt met deze maatregel na de moord op de 16-jarige Humeyra. Bekir E., de ex-vriend van het slachtoffer heeft in december vorig jaar Humeyra om het leven bracht bij haar school in Rotterdam-West. Op dat moment had het meisje al vier keer aangifte gedaan tegen haar ex-vriend voor bedreiging, stalking en mishandeling.

Honderden agenten opleiden

"We hadden in Rotterdam al een speciale eenheid die zich bezighoudt met huiselijk geweld waar ook mensen van de politie, GGD en maatschappelijk werk inzitten", zegt Aboutaleb. "Wat er nu gaat gebeuren in Rotterdam is dat in alle districten mensen zullen worden opgeleid om stalking te herkennen."

Bij de eenheid in Rotterdam werken 6500 mensen. Enkele honderden agenten zullen de speciale opleiding krijgen.