Supermarkt Zwijndrecht dicht na plofkraak

De gevel van het pand is zwaar beschadigd na de plofkraak. Daar bevond zich het doelwit van de daders, de geldautomaat.

"Het is echt een puinhoop", zegt verslaggever Marion Keete de ochtend na de kraak. "Het is op de hoek van het winkelcentrum en daarboven hangt van alles los, ook veel bakstenen. De brokstukken liggen tot op wel 25 meter van de pinautomaat."

De knal van de plofkraak was tot in de wijde omgeving te horen. Toch was niet iedereen in de buurt wakker geworden. "Ik woon hier schuin tegenover, maar ik lag te slapen."

Na de kraak zijn twee mannen weggevlucht. De politie zoekt nog naar het tweetal. Of de mannen ook iets buitgemaakt hebben, is nog niet bekend.

Ongeveer een jaar geleden werd bij dezelfde geldautomaat een poging tot plofkraak gedaan. Toen moest een zorgcomplex worden ontruimd, omdat een tas met een explosief was achtergelaten.