Vertrek Leerdam en Zederik kost Zuid-Holland miljoenen

Het overhevelen van de gemeente Vijfheerenlanden naar Utrecht kost de provincie Zuid-Holland ruim zes miljoen euro. Die kosten hebben te maken met het verschuiven van taken naar de andere provincie.

Met het vertrek van Leerdam en Zederik krijgt Utrecht er 35 duizend inwoners bij. Voor die inwoners moeten ook in Utrecht de brandweer, de ambulances en de omgevingsdienst worden ingezet. Die uitbreiding van taken kost Vijfheerenlanden 12,9 miljoen euro. Twee miljoen daarvan betaalt Zuid-Holland.

Daarnaast krijgt Utrecht er ook het onderhoud voor wegen (N484) en het Merwedekanaal bij. Ook de verplichting voor het uitkeren van subsidies komt voor rekening van Utrecht. De totale verrekening komt, na overleg tussen de provincies, voor dit gedeelte op 4,3 miljoen euro.

Zuid-Holland was geen voorstander van de verhuizing van de nieuwe gemeente naar Utrecht. Het kabinet besliste, gesteund door Tweede en Eerste Kamer, anders. Per 1 januari 2019 was het vertrek een feit.