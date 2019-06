Winkeliersvereniging na plofkraak: 'grof geweld, dit lijkt het wilde westen wel'

De voorzitter winkeliersvereniging: dit is zo onnodig.

'Afgrijselijk', 'vreselijk', 'abnormaal'. Robbert Stoopman van de winkeliersvereniging in Zwijndrecht is geschrokken van de situatie na de plofkraak bij winkelcentrum Walburg.

"De schade is echt aanzienlijk, de dakconstructie is beschadigd", vertelt Stoopman. "Dit is absoluut onnodig voor dat kleine beetje buit dat ze zouden kunnen halen."

Donderdagavond net na 23:00 uur werd in de wijde omgeving een harde knal gehoord. Twee gemaskerde jongens op scooters zouden vervolgens zijn weggereden. De hoek van het winkelcentrum is zwaar beschadigd.

De gevel ligt eruit, de borden van de bank liggen meters ver, net als de brokstukken. "De schade in het winkelcentrum valt mee", zegt Stoopman. "Het is de hoek van de Albert Heijn, die heeft een flinke knauw gehad. De supermarkt zal vrijdag zeker, maar misschien meerdere dagen dicht moeten blijven."

Wilde westen

Bijna een jaar geleden werd bij dezelfde geldautomaat een poging tot plofkraak gedaan. Toen moest een zorgcomplex worden ontruimd, omdat een tas met een explosief was achtergelaten.

"Er wonen hier veel mensen in de buurt", gaat de voorzitter van de winkeliersvereniging verder. "De woningen staan op honderd meter afstand. Ze schrikken zich rot. Het lijkt het wilde westen wel."

Kapotte cassette

Over de plofkraak zelf kan nog weinig gezegd worden. De politie kan het pand nog niet in omdat de constructie van de hoek niet veilig genoeg is.

Stoopman had gehoord dat een cassette uit de pinautomaat beschadigd zou zijn en dat er los geld binnen zou liggen. Dit kan niet bevestigd of ontkracht worden tot de recherche het pand in kan. "In ieder geval zijn de daders met echt grof geweld te werk gegaan."

Camera's

Bij het winkelcentrum hangen camera's, maar die hebben volgens Stoopman geen effect. "De camera's zijn niet afschrikwekkend genoeg. Ze helpen wel bij de opsporing, maar jongens die dit willen doen, zetten gewoon door."



De winkeliersvereniging wil een kritisch gaan kijken naar de pinautomaat. "Dit blijkt net een kwetsbare hoek te zijn. Het is de vraag of dat op deze manier moet. Op veel plekken zie je pinautomaten in winkelcentra zitten."