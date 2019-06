Koos en Herman zijn heel boos: 'we willen gezond met pensioen'

Bij een groot aantal bedrijven in het kleinmetaal wordt vrijdag gestaakt. Het personeel wil een beter CAO en meer salaris. In Rotterdam-Zuid, bij het Maasgebouw, komen de stakers uit deze regio bijeen. Ze zijn woedend.

Ook zestiger Koos van Mook is boos. "Heel boos", zegt hij. "Ik ben al 43 jaar electromonteur. Ik installeer techniek op schepen, op installaties op het land. Dit is behoorlijk zwaar werk. Je voelt alles, alles doet zeer. Het is niet fijn om zo door te gaan. Het is een zwaar beroep."

Ook Herman Bouman (46) is boos. Hij wil net als zijn mede-stakers een beter CAO, een salarisverhoging met vijf procent. "Zeker in deze tijden willen we meer salaris. Het zijn vette tijden, we willen meeprofiteren. Niet alles moet naar de directie, aandeelhouders en eigenaren van bedrijven."

Gezonde jaren

De stakers willen vooral langzaam hun zware werk af kunnen bouwen. Daarom pleiten ze voor een generatiepensioen. Ze willen dat je na 45 dienstjaren met pensioen mag.

"We willen gezond met pensioen kunnen gaan'', zegt Koos, die ondanks zijn leeftijd (60) zijn pensioen dus nog niet ziet naderen.

"Als ik straks door ga tellen werk ik vijftig jaar voor ik met pensioen kan. Dan ben ik helemaal versleten. Dan heb ik misschien twee goede jaren voor ik naar het ziekenhuis moet en dan ben ik er niet meer."

FNV-vakbondsleider Jan Meeder kent alle verhalen. "Dit is de eerste stakingsdag. We denken dat hier wel een werking vanuit gaat en dat de werkgevers nu achter hun oren gaan krabben."

Die werkgevers zouden de kosten wel kunnen dragen, vindt Meder. "In heel veel installatiebedrijven klotsen de winsten tegen het plafond aan. Het is tijd om over de brug te komen en snel, wat ons betreft."