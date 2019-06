Regio massaal aan de festivals: van Baggerfestival tot Keti Koti en Metropolis

De komende dagen hebben volop te bieden aan evenementen. Maar wat te kiezen in dat mooie, ruime aanbod? Presentatoren Anton Slotboom en Laurence van Ham geven je uitgaanstips voor het weekend in de regio Rijnmond.

De komende dagen kun je bijvoorbeeld genieten van festival Metropolis in het Zuiderpark, traditioneel het festival waarop je jong muzikaal van over de hele wereld als een van de eersten aan het werk kunt zien. Elders in Rotterdam vindt Keti Koti plaats. Zondag wordt de afschaffing van de slavernij herdacht, maandag gevierd.

Bagger

Elders in de regio is er de komende dagen volop vermaak. In Zwijndrecht vindt het intieme Noordpark Festival plaats, met livemuziek en een eerbetoon aan de Beatles, en Sliedrecht staat in het teken van het jaarlijkse Baggerfestival.

Dat en nog veel meer is er te doen de komende dagen in onze regio. Het wekelijkse uitgaansprogramma To Do blikt alvast vooruit.

