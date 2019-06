Excelsior oefent in Zeeland tegen Al Feiha

Excelsior speelt op zaterdag 20 juli een oefenwedstrijd tegen Al Feiha uit Saoedi-Arabiƫ. De wedstrijd wordt gespeeld in Burgh-Haamstede en begint om 15 uur.

Al Feiha eindigde afgelopen seizoen als twaalfde in de competitie, waaraan zestien ploegen deelnemen. Exacte locatie van de oefenwedstrijd is het terrein van FC De Westhoek.

Volgende week oefent de ploeg van trainer Ricardo Moniz ook al in Zeeland. Om 15 uur wordt er in Zierikzee afgetrapt tegen MZC'11. Om 12 uur spelen de vrouwen van Excelsior Barendrecht op hetzelfde complex.

De eerste oefenwedstrijd van Excelsior is aanstaande zaterdag. Om 16 uur wordt er afgetrapt bij IJVV De Zwervers. De wedstrijd is te volgen in Radio Rijnmond Sport.