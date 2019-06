Bewoners opgelucht: Biert blijft in het weekend motorvrij

De polders van Biert, een gehucht bij Spijkenisse, blijven in de weekenden toch verboden gebied voor motoren.

Op de Biertsedijk, Polderdijk en Ringdijk geldt al 23 jaar een motorenverbod in het weekend, maar het waterschap Hollandse Delta wilde dat verbod opheffen.

Bewoners waren daar boos over, want ze vreesden voor de veiligheid. Ook bleken bewoners en de gemeente Nissewaard niet vooraf geïnformeerd over de plannen van het waterschap.

Het waterschap geeft de bewoners nu gelijk en dus blijft alles bij het oude. Bovendien wordt gekeken of de verkeersveiligheid op de dijken beter kan. Na de zomer organiseert het waterschap een inloopavond om de mening van de bewoners te horen.

Het motorenverbod in Biert geldt in het weekend van vrijdagavond acht uur tot maandagochtend acht uur.