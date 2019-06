Medewerkster jeugdbescherming duikt onder na ernstige bedreigingen

De vrouw werd via WhatsApp en met een brief in de brievenbus bedreigd. In de ogen van de bedreiger moest ze een eerder genomen beslissing in haar werk terugdraaien.

Om die eis kracht bij te zetten was ook een foto van haar huis bijgevoegd en is haar gezin bedreigd.

"De bedreiging had grote impact op het slachtoffer en haar gezin. Het slachtoffer is slachtofferzorg aangeboden en er zijn afspraken gemaakt in het belang van haar veiligheid, aldus de leider van het onderzoeksteam van de politie.

Verdachten

Rechercheurs kwamen de eerste man (33 jaar, uit Bergschenhoek) op het spoor en hielden hem twee weken geleden al aan. Vervolgens kwam de tweede in beeld, een 24-jarige Rotterdammer.

De eerste verdachte was ondertussen door de rechter-commissaris op vrije voeten gesteld. Nadat het Openbaar Ministerie hiertegen in beroep was gegaan, werd donderdag besloten dat ook deze verdachte vastgehouden mag worden. De andere is ook vastgezet.

De jeugdbescherming treedt op in crisis-situaties en kan kinderen uit huis plaatsen.