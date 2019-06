Politie: Hania mogelijk bij deze Engelssprekende man

De vermiste Hania (12) uit Rotterdam is mogelijk 'in het gezelschap van eenĀ Engelssprekende man'. Dat meldt de politie die zich grote zorgen maakt over haar veiligheid.

"Ondanks de onafgebroken inspanningen is 12-jarige Hania nog altijd niet gevonden", zegt de politie. "We maken ons grote zorgen over haar veiligheid. Het vermoeden is dat zij in gezelschap is van deze mogelijke Engelssprekende man."

De twee zijn niet samen gezien, laat de politie nog weten. De man zou naar voren zijn gekomen in het onderzoek.

Het politieteam dat zoekt naar Hania bestaat uit 30 rechercheurs die elkaar afwisselen. Veel van de politiemensen hebben donderdag op vrijdagnacht doorgewerkt

De 12-jarige basisscholiere is sinds donderdagmiddag vermist. Ze vertrok om 12:30 uur van haar school, de A.S. Talmaschool in Rotterdam-Crooswijk.

De ouders van Hania sloegen donderdagmiddag alarm. Ze waren ongerust omdat het niets voor haar was om niet meteen thuis te komen. Het meisje had tegen een docent gezegd dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Dat bleek niet te kloppen.

Volgens de politie blijken de chatgegevens van de 12-jarige gewist. Dat gegeven vergroot de zorgen om het meisje. Volgens de politie zijn er meer sporen die naar voren komen in het onderzoek die 'de zorgen om Hania alleen maar groter' maken.