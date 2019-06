Albeda College bouwt nieuwe school op vliegveld

Er komt een school op Rotterdam The Hague Airport. Het Albeda College heeft daarvoor samen met 21 partijen uit het bedrijfsleven een samenwerkingsintentie ondertekend. Deze nieuwe school gaat Albeda Rotterdam The Hague Airport College heten.

In deze school moeten diverse opleidingen die met het vliegveld te maken hebben, zoals luchtvaart-dienstverlening, facilitaire dienstverlening en veiligheidsopleidingen worden gevestigd.

“We willen het beroep zo dicht mogelijk bij de student brengen", zegt adjunct-directeur Amanda van Woerden. "Voor onze opleiding Luchtvaartdienstverlening zochten wij een nieuwe locatie, en waar is die opleiding nu beter op zijn plek dan op een vliegveld?"

Het Albeda is in gesprek met onder andere Rotterdam The Hague Airport. "Zij reageerden enthousiast."

De school moet vanaf schooljaar 2020-2012 open zijn.