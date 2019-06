Chris Natuurlijk is zaterdag om 08.00 uur terug op het nest met een reportage over 50 jaar vogelopvang in Hoek van Holland, het Midzomerfestival Kralingen, de Botanische Tuin Kralingen en verkoelende antwoorden bij warme weer.

Al vijftig jaar worden gewonde en zieke vogels opgevangen in Hoek van Holland. De eerste jaren thuis bij oprichter Piet Rensen, later in Vogel- en egelopvang De Houtsnip.

Chris Natuurlijk gaat kijken bij het opvangcentrum. De zwanen van de olieramp van vorig jaar, zwemmen gelukkig allemaal weer rond in de vrije natuur. Maar hun verhaal staat wel in het boek dat bestuurslid Aard Langenberg heeft geschreven en dat dit jaar uitkomt.

Ondertussen is iedereen bij De Houtsnip alweer hard aan het werk om andere zieke of gewonde vogels te helpen. Vrijwilligster Lilian moet een zwaluw ophalen in Naaldwijk en beheerder Saia Hendrickx is druk met het schoonmaken van de vijver die door de warmte sneller verontreinigd kan raken.

Het geheim van de frisbee

Het wordt weer warm zaterdag. Wat geeft meer verkoeling, een koud pilsje of een kopje hete thee? Op deze en andere vragen over opmerkelijke zaken die je tegen kunt komen op vakantie of tijdens een dagje weg, geven Bram Vermeer en Gerald Maurice antwoord in het boek Het Geheim van de Frisbee . De makers komen er over vertellen in Chris Natuurlijk die vooral graag antwoord wil op vragen die opkomen op het terras, aan zee, in de duinen en op andere zomerse plekken.

Artist-in-residence

De Botanische Tuin in Rotterdam-Kralingen heeft een kunstenaar in huis. Een jaar lang beschrijft, tekent en schildert Willem van Hest de mensen, de planten en de dieren in de tuin. Chris Natuurlijk krijgt van de Rotterdamse kunstenaar en van tuinman Ton een rondleiding door de tuin.

Midzomer in Kralingen

Het Rotterdamse Kralingen viert de zomer met het Midzomerfestival Kralingen dat tot en met 7 juli theater, muziek en beeldende kunst brengt op bijzondere Kralingse locaties.

Zaterdag 29 juni van 08.00 tot 09.00 Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond