De 12-jarige basisscholiere is sinds donderdagmiddag vermist. Ze vertrok om 12:30 uur van haar school, de A.S. Talmaschool in Rotterdam-Crooswijk. De ouders van Hania sloegen alarm aan het einde van donderdagmiddag. Ze waren ongerust omdat het niets voor haar was om niet meteen thuis te komen.

De politie deelde de zorgen van de familie, vertelt de woordvoerder. "Wij maken ons zorgen om haar veiligheid. Wij hebben sinds donderdag alles op alles gezet om haar te vinden. Dit is de nachtmerrie van iedere ouder en wij willen Hania zo snel mogelijk bij haar familie terugbrengen."