Appverbod op de fiets nabij: 'maar je mag wel bellen met je oortjes in'

'Koop een speciale stuurhouder of doe je oortjes in'. Er zijn volgens jongerenorganisatie TeamAlert nog genoeg manieren om je telefoon veilig te gebruiken als het komende appverbod op fiets is ingegaan.

Vanaf maandag 1 juli 2019 geldt er een officieel appverbod op de fiets. Appen of het checken van je socials terwijl je aan het fietsen bent levert je een bekeuring van 95 euro op.

De afgelopen maanden heeft de jongerenorganisatie TeamAlert daarom voorlichting gegeven over het zogenaamde mono-rijden. Dat vereist het uitschakelen van je mobieltje zodat je ongestoord onderweg bent in je auto of op de fiets.

Toch hoef je niet helemaal je telefoon uit te zetten om te kunnen blijven fietsen. "Je mag nog wel bellen of muziek luisteren via je mobiel met je oortjes in", vertelt Hannah Hamans van TeamAlert. "Ook kun je een speciale stuurhouder kopen om je mobieltje in te klikken als je bijvoorbeeld Google Maps wilt gebruiken tijdens het fietsen. Stel je route of je playlist in voordat je op de fiets stapt."