Hoogstraat Schiedam in de spotlights in Stedelijk Museum

'het rode anker' zat al in 1775 in de Hoogstraat

Tentoonstelling over de Hoogstraat in Schiedam

De Hoogstraat in Schiedam is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van de jeneverstad. "Het is één van de oudste straten van de stad. Hij ligt in een hele mooie boog omdat het eigenlijk een dijk was langs de Schie, dus het is nauw verbonden met de oorsprong van de stad", zegt Merel van der Vaart, conservator van het Stedelijk Museum Schiedam.

In het museum - dat trouwens ook te vinden is in de Hoogstraat - is vanaf zaterdag de tentoonstelling 'In de Hoogstraat' te zien. Eén van de oudste objecten is een raamwerk van Het Rode Anker. "Dat was een tabakszaak die al in 1775 in de Hoogstraat zat", aldus Van der Vaart.

Het is heel lang één van de bekendste winkels geweest. "In 1900 kregen wij het snijraam in onze collectie. Zo'n tien à twintig jaar later is de winkel uit de straat verdwenen."

Bloemist Rosa is nu zo'n naam die zo'n beetje alle Schiedammers kennen. Meer dan honderd jaar zat de bloemenwinkel aan de Hoogstraat. Tot de eigenaar kort geleden met pensioen ging. In het pand komt een kledingatelier. Eigenaar Jonathan Christopher heeft het logo van de gevel aan het museum geschonken.

"We hebben de letters geschonken aan het museum, zodat die voor altijd kunnen bewaard worden. De bloemist is namelijk een echt fenomeen geweest in de straat, hij heeft er meer dan 100 jaar gezeten. We vonden het belangrijk om iets bij te dragen aan het cultureel erfgoed van Schiedam", zegt Christopher.

Van de schroot gered

Het wiel van Waar Dat Wiel Draait is ook te zien op de tentoonstelling. Aan de gevel van de bandenwinkel hing een wiel dat draaide in de wind. Het heeft er tot 1985 gehangen. Merel van der Vaart: "Toen is het verdwenen, maar nu blijkt dat destijds een man het uit de container heeft gevist en letterlijk van de sloop heeft gered. Die heeft het nu aan ons uitgeleend voor onze tentoonstelling."

Kunstenaar Erik Mattijssen maakte een portret van de Hoogstraat. Deze wandvullende collage is te zien op de tentoonstelling. "Ik heb vele malen deze straat bewandeld en je zag hem heel langzaam teloor gaan: panden dicht getimmerd, treurnis alom. Maar dat zag je ook weer ontwikkelen naar een mooiere tijd en daarin zitten we nu."

De tentoonstelling In de Hoogstraat is tot en met 6 oktober te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.