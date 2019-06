Kledingbeurs Zuidwijk groeit uit z'n jasje

Dozen tot aan het plafond; een kledingbeurs in een woning in Charlois houden, bleek al snel niet houdbaar. Marianne Ignecia verhuisde de boel naar buurthuis Het Middelpunt aan de Slinge, maar ook daar groeit de beurs nu uit z'n jasje. "Het succes is mooi natuurlijk, maar ook weer niet. Het is jammer dat we nodig zijn."

Mensen mogen de kleding gratis uitzoeken, vertelt Marianne. "Maximaal twee tassen. Kijk hier, een halflange avondjurk, voor een chique avond. Handtasje erbij, ze gaan hier netjes de deur uit."

Bomvol

De kleding is gedoneerd door bewoners en organisaties. Kledingbeurs Janne is een meter of twintig diep en staat he-le-maal bomvol dozen en kleding. Er zoeken meerdere bezoekers naar gepaste kleding. De beurs is iedere eerste en derde vrijdag van de maand open.

Iedereen is welkom, maar mensen die diep in de schulden zitten hebben voorrang. Zij mogen met een verwijsbrief eerder komen en kunnen rustig voor de rest van de bezoekers zoeken of er wat leuks bijzit.

"Soms zetten mensen de kleding op Marktplaats. Dat vind ik niet erg. Als dat ze verder helpt. We hebben wel een maximum van twee tassen ingesteld. Soms gingen mensen met wel vijf tassen kleren naar huis."

Verborgen armoede

Ignecia heeft haar project uitgebouwd met hulp van welzijnsorganisaties Dock en ASVZ. Die zagen hoe belangrijk het initiatief was voor de bewoners van Zuidwijk en de andere wijken in Charlois. Nel van der Palm van ASVZ: "Er is zoveel verborgen armoede. En het wordt ook niet minder. Integendeel, het wordt steeds erger."

Igencia handelt uit overtuiging en eigen ervaring: "Ik heb zelf ook armoede meegemaakt en wil nu mijn buurtgenoten helpen. Er is zoveel armoede en eenmaal in de schulden is het een gevecht om er weer uit te komen. Mij is dat gelukt. Ik wil nu mijn best doen voor andere mensen."

De kledingbeurs wordt enorm gewaardeerd, leert een korte rondvraag onder bezoekers. "Ik zou anders niet weten hoe ik aan kleding moet komen", vertelt een mannelijke bezoeker. "Ik zit zwaar in financiële problemen. Net als honderdduizenden andere Nederlanders. Kleding kopen gaat niet."

Zonder zorgen is de kledingbeurs niet. "We hebben een gebrek aan mannenkleding en jongenskleding van maat 122 tot 176." Een ander heikel punt is de locatie. Het Middelpunt wordt te klein. "We zoeken een nieuwe grotere plek. Ik hoop echt dat de gemeente, gebiedscommissie of wie dan ook ons daarbij kan helpen."