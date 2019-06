Internationale zoektocht naar vermiste Hania

Voor de 12-jarige Hania is een Amber Alert uitgegeven Foto: Politie.nl

Internationaal wordt er inmiddels ook uitgekeken naar de vermiste Hania. Het meisje van twaalf is sinds donderdagmiddag vermist.

De zoektocht is volgens de politie in volle gang en 'de tips stromen binnen'. "Hania en de verdachte kunnen overal zijn", schrijft de politie in een tweet. "Internationaal wordt er naar haar uitgekeken."

Volgens een politiewoordvoerster zijn er geen vermoedens dat Hania in een ander land zit. "We willen de zoektocht zo breed mogelijk wegzetten en daarom wordt ook het buitenland daarbij betrokken."

Volgens de Telegraaf is de man die wordt gezocht een 50-jarige Amerikaan, die een strafblad zou hebben vanwege seksueel misbruik van minderjarigen. Dat zouden bronnen rondom het onderzoek hebben gezegd. De politie wil dit niet bevestigen.

Ruim dertig rechercheurs en agenten blijven naar het meisje op zoek. Alleen donderdag al kreeg de politie tientallen tips binnen over de vermissing. Een woordvoerder zei dat de zorgen om het meisje groot zijn.

Vermist

Hania is sinds donderdag vermist. Ze vertrok rond 12.30 uur van haar school aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om 15.00 uur thuis zijn, maar kwam daar nooit aan.

Hania vertelde haar docent dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek blijkt dat ze helemaal geen afspraak had. Volgens de politie zijn er meer aanwijzingen die de zorgen vergroten.

Hania heeft halflang donker haar, een witte jurk met bloemenpatroon, witte legging, witte schoenen, zwart jasje en een roze rugzak.