Onderzoek naar andere tarieven openbaar vervoer

Dalkorting, plustarieven, dezelfde tarieven per kilometer in de regio Rotterdam en Haaglanden, minima-arrangementen of gezinstarieven voor het openbaar vervoer: daar komt onderzoek naar.

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag gaan onderzoeken of er verschillende tariefsoorten mogelijk zijn en wat daar de effecten van zijn voor de reiziger. De vraag is of en hoe kortingen of andere tarieven kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer blijft groeien, op sommige OV-knooppunten met tien procent per jaar. Er zijn al grotere voertuigen aangeschaft, de infrastructuur is aangepast en er is een school- en werkgeversaanpak gestart om woon-werkverkeer beter over de dag te verdelen. Maar volgens de Metropoolregio is er meer nodig om passagiers beter over de dag te spreiden.

Of er andere tarieven gaan komen, is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Vervoerders zoals de RET zullen bijdragen aan de onderzoeken: zij onderschrijven de analyse en de noodzaak om naar de tarieven te kijken.



De resultaten van de onderzoeken zijn eind 2019 bekend. Daarna moeten gemeentes er nog hun zegje over doen.