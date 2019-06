Politie na vermissing Hania: 'Dit is de nachtmerrie van iedere ouder'

De vermissing van Hania baart de politie steeds grotere zorgen. Een woordvoerder noemt de vermissing 'de nachtmerrie van iedere ouder'. Inmiddels wordt internationaal uitgekeken naar Hania, die volgens de politie 'overal' kan zijn. "We hopen haar zo snel mogelijk terug te brengen naar haar familie", zegt een politiewoordvoerder.

De politie vermoedt dat het meisje in gezelschap is van een man die mogelijk Engelstalig is. Volgens De Telegraaf zou het gaan om een Amerikaan met een strafblad wegens seksueel misbruik van minderjarigen.

Ruim dertig rechercheurs en agenten blijven naar het meisje op zoek. Alleen donderdag al kreeg de politie tientallen tips binnen over de vermissing. Een woordvoerder zei dat de zorgen om het meisje groot zijn.

Vermist

De twaalfjarige is sinds donderdag vermist. Ze vertrok rond 12.30 uur van haar school aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om 15.00 uur thuis zijn, maar kwam daar nooit aan.

Hania vertelde haar docent dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek blijkt dat ze helemaal geen afspraak had. Volgens de politie zijn er meer aanwijzingen die de zorgen vergroten.

Het meisje heeft halflang donker haar, een witte jurk met bloemenpatroon, witte legging, witte schoenen, zwart jasje en een roze rugzak.