Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 28 juni

Tijdens deze aflevering van Kijk op Rijnmond is er aandacht voor de 12-jarige Hania uit Rotterdam. Ze is sinds donderdagmiddag vermist. Vermoedelijk is ze in het gezelschap van een Engelssprekende man.

Ook gingen we langs in Zwijndrecht, waar een plofkraak een grote ravage heeft aangericht in winkelcentrum Walburg. En de onderwaterwereld in het Haringvliet is sinds vrijdag uitgerust met een heus 'vishotel'.