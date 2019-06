Buurt geschokt door plofkraak in Zwijndrecht

Een harde klap maakte donderdagavond een einde aan de rust in de omgeving van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Rond 23:00 uur kreeg de politie een melding over een plofkraak bij een geldautomaat in de gevel van de lokale Albert Heijn. De explosie was zo hevig dat er van de gevel niet veel meer overbleef.

Sommige buurtbewoners lagen net in bed toen de explosie klonk. "We gingen net naar bed en toen hoorde ik een knal, zoiets heb ik nog nooit gehoord", zegt een omwonende. Voor een andere bewoonster was het meteen duidelijk: "Het was een bom, geen onweer of vuurwerk. Het was echt een harde dreun."

Meerdere getuigen meldden dat zij twee personen met hoge snelheid op een rode scooter hebben zien wegrijden. Bij de plofkraak is een nog onbekend geldbedrag buitgemaakt, meldt de politie. Lang niet al het geld is met de daders meegekomen: de politie haalde handen vol met geld onder het puin vandaan.

Vorig jaar werd er ook al een poging gedaan om op precies dezelfde plek een pinautomaat op te blazen. Toen liep dat goed af, maar de schrik zit er bij de buurtbewoners wel goed in. "Het is niet de eerste, maar ik hoop nu wel de laatste keer. Zwijndrecht wordt wel een heel raar dorp op deze manier", laat een buurtbewoner weten.

De Albert Heijn, die bij de plofkraak zwaar beschadigd raakte, gaat op zijn vroegst maandag pas weer open.