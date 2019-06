Vishotel geopend in het Haringvliet: 'Eigenlijk duplo voor grote mensen'

In het Haringvliet is vrijdag een vishotel geplaatst. Het gaat om een kunstrif met betonnen buizen, op zo'n zes meter diepte. Het hotel moet een paradijs gaan worden voor vissen, zodat onderzoekers kunnen meten welke vissen er allemaal in het Haringvliet rondzwemmen.

"Het zijn buizen van een halve meter, die je netjes als duploblokjes op elkaar kunt stapelen. Daardoor krijg je een mooi rifje onder water", legt onderzoeker Reindert Nijland van de Wageningen Universiteit uit.

Kier

De haringvlietsluizen zijn in januari op een kier gezet. Het idee daarachter is dat trekvissen zo af zijn van de barrière die ze tegenhoudt om hun paaiplekken in het binnenland op te zoeken. In en rondom het Haringvliet zijn allerlei aanpassingen in de natuur gedaan om ervoor te zorgen dat de vissen zich er extra thuis voelen.

Om te meten of dat werkt, worden de vissen nu massaal naar het kunstrif gelokt. "Het rif biedt schuilmogelijkheden voor grotere vissen. Als de vissen zich daar ophouden, blijft er ook meer van het DNA van de vissen achter", zegt onderzoeker Nijland. Hij kan dan meten welke vissen er allemaal in het hotel zijn geweest.

Paradijs voor vissen

"Binnen een half jaar is het kunstrif niet meer zichtbaar en zit het vol met oesters, anemonen en koralen", vertelt ontwerper Maxim Robbe. Hij wil graag het kunstmatige en natuurlijke combineren.

"Mijn visie is dat we alleen maar dingen maken voor mensen. Waarom maken we geen dingen voor onze natuurlijke wereld?!", zegt Robbe. Het hotel blijf zeker vijf jaar liggen.