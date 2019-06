'Het gaat ogenschijnlijk goed met Hania'

Hania is in het Hilton Hotel gevonden Foto: MediaTV

Het lijkt goed te gaan met Hania. Dat heeft een politiewoordvoerder laten weten. Het twaalfjarige meisje werd eerder op de avond in het Hilton Hotel in Rotterdam gevonden.

"We hebben haar ogenschijnlijk goed aangetroffen", vertelt een woordvoerder. "We kunnen natuurlijk niet in haar hoofd kijken, maar er lijkt niets met haar aan de hand. We wachten verdere onderzoeken nog af."



De afgelopen twee dagen is de politie non-stop op zoek geweest naar de twaalfjarige Hania. "Een van de rechercheurs was al 24 uur aan het werk. We hadden er allemaal een onbehaaglijk gevoel bij, maar dit stemt wel goed."



De politie is erg blij met de massale aandacht voor de vermissing. "We vroeger het publiek en de media om het zoveel mogelijk te delen en dat heeft iedereen heel mooi opgepakt." Het onderzoek leidde uiteindelijk naar het Hilton Hotel, waar zowel Hania als de 50-jarige verdachte Amerikaan werden aangetroffen. De man is aangehouden.

Voor nu hoopt de politie het meisje zo snel mogelijk te kunnen herenigen met haar familie.