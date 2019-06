Roparun 2019 brengt 5,6 miljoen euro op

De 28e editie van de Roparun heeft een bedrag van meer dan 5.6 miljoen euro opgeleverd. Dat heeft de organisatie van de estafettetocht vrijdagavond bekendgemaakt op het eindfeest in Alcazar in Puttershoek. Het eindbedrag ligt hoger dan vorig jaar.

In 2018 werd er in totaal 5.144.412 miljoen euro opgehaald. Dit jaar is het zo'n 500 duizend euro meer: de opbrengst bedraagt 5.626.988,79 euro. In totaal liepen 323 teams mee met de estafetteloop in het Pinksterweekend.

"Onze deelnemers hebben allemaal een eigen motivatie om deel te nemen aan de Roparun, maar deelname aan het evenement is voor hen niet het belangrijkste", zei Roparun-directeur Wiljan Vloet op het eindfeest. "Het gaat hun om de goede doelen en de mensen die daarmee geholpen worden. Roparunners leveren hun prestatie voor hun medemens. Deze fantastische recordopbrengst laat zien hoe gemotiveerd zij daarin zijn."

Podium

De drie teams die het meeste geld bij elkaar wisten te krijgen, zijn daarvoor op het podium geroepen. Dat gebeurde op de feestavond, die traditioneel voorafgaat aan het bekendmaken van het eindbedrag.

Op de derde plek stond Team Hoekse Waard Runners, dat een bedrag van bijna 75 duizend euro ophaalde. 'Zilver' ging naar Team Florensis, dat een ruime 88 duizend euro ophaalde. Team Doelbewust zamelde een ruime 90 duizend euro in.

Bij de Roparun zetten zo'n achtduizend lopers, fietsers en begeleiders zich met een estafetteloop in voor mensen met kanker. Door te rennen zamelden zij geld in voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker en hun directe omgeving.