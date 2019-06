Familie van Hania is intens blij

In het Hilton Hotel in Rotterdam werd het meisje gevonden

De familie van de eerder vermiste Hania is intens blij dat ze weer terecht is. Er wordt 'met intense blijdschap uitgekeken naar de hereniging', laat de familie weten in een persverklaring.

Hania vertrok donderdag rond 12:30 uur van haar school aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om 15:00 uur thuis zijn, maar kwam daar nooit aan.

De afgelopen twee dagen heeft de politie met man en macht naar het twaalfjarige meisje gezocht. Vrijdagavond werd het meisje in het Hilton Hotel in Rotterdam gevonden, samen met een 49-jarige Amerikaan. De man is aangehouden.



Hania's familie bedankt 'iedereen die heeft meegeleefd en de familie in deze moeilijke tijd heeft gesteund'. "Nu Hania terecht is, willen we in alle rust de gebeurtenissen verwerken."

Een politiewoordvoerder zei eerder tegen RTV Rijnmond dat het goed leek te gaan met het meisje. "We hebben haar ogenschijnlijk goed aangetroffen", vertelt een woordvoerder. "We kunnen natuurlijk niet in haar hoofd kijken, maar er lijkt niets met haar aan de hand. We wachten verdere onderzoeken nog af."



De politie hoopt het meisje zo snel mogelijk te kunnen herenigen met haar familie.