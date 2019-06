Davina Michelle op Concert at Sea: "Zo vet!"

De tweede dag van Concert at Sea was een groot succes. Althans, dat vindt de Rotterdamse zangeres Davina Michelle. Ze trad voor het eerst op het festival op en vond het 'zo vet'.

Verslaggeefster Jelle Gunneweg sprak met de zangeres, vlak na haar optreden. "Het was zo tof, de mensen waren zo enthousiast", vertelt Michelle. "Dat geeft kracht en energie om het beter te doen en er nóg meer uit te halen."

Na haar concert had ze er eigenlijk nog niet genoeg van. "Ik wil eigenlijk nog een keer", lacht ze. Op zo'n festival optreden is toch wel een heel verschil met zingen in de Kuip, waar ze een paar weken geleden met Marco Borsato stond. "Met Marco in de Kuip was toch wel heel anders. Daar komen de mensen voor Marco en hier... wachten ze op mij", zegt ze met verwondering in haar stem.

Het optreden op Concert at Sea is de zoveelste trede in haar carrière. "Er zijn zoveel dingen gebeurd in de afgelopen tijd, dat is nauwelijks te bevatten. Van een gouden plaat hier naar platina daar..."

Eigenlijk houdt Michelle het allemaal niet meer bij. Des te fijner dat ze binnenkort op vakantie gaat. "Lekker kamperen. Ik denk dat ik dan voor mijn tentje zit, en me dan ga realiseren wat er allemaal gebeurd is."



De veertiende editie van Concert at Sea is donderdagmiddag bij de Brouwersdam van start gegaan. Het festival aan zee duurt drie dagen. Er worden 100 duizend bezoekers verwacht.