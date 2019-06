Vogelopvang Hoek van Holland viert 50-jarig jubileum

De Houtsnip viert het jubileum van de vogelopvang met een boek. Al vijftig jaar worden zieke of gewonde vogels opgevangen in Hoek van Holland. De eerste jaren thuis bij oprichter Piet Rensen, later in het opvangcentrum aan de Rondgang.

Vrijwilligster Lilian van Nieuwland moet halsoverkop een gierzwaluw ophalen die bevangen lijkt door de warmte. Gelukkig heeft ze nog heel even tijd om te vertellen hoe zij regelmatig een traantje wegpinkt als zieke dieren bij De Houtsnip binnenkomen. Zoals na de olieramp in 1988 met de Borcea. "Toen hadden wij hier de kortnekken, de eenden, die zwaar onder de olie zaten."

De allereerste vogel

Bijna iedere dag worden wel gewonde zwanen, kraaien, egels of meeuwen afgeleverd bij De Houtsnip. Het centrum dankt zijn naam aan de eerste vogel die in het centrum werd opgevangen, vertelt bestuurslid Aard Langenberg. "Oprichter Piet Rensen had alle vogels die eerst bij hem thuis werden opgevangen, hier naartoe verhuisd. Maar de allereerste vogel die rechtstreeks hier binnen kwam, was een houtsnip."



Alleen met groene dreft

Het boek dat Langenberg over vijftig jaar vogelopvang in Hoek van Holland heeft geschreven, had op 1 januari van dit jaar al uit moeten komen. Maar de naweeën van de olieramp van vorig jaar gooiden roet in het eten.

De 83 met olie besmeurde zwanen hebben het allemaal gered, dankzij de inzet van vele vrijwilligers en mensen die het werk van de opvang een warm hart toedragen. De flesjes groene Dreft, het enige afwasmiddel waarmee de zwanen afdoende konden worden schoongemaakt, waren binnen een paar dagen in heel Hoek van Holland en omgeving uitverkocht. Iedereen wilde helpen.

Het mooiste verhaal was dat van de mevrouw op een scootmobiel die maar dertig euro per week had om te besteden. "Ze had nog een half flesje van dat afwasmiddel staan en kwam dat hier brengen. Dan schiet je gewoon vol als je zoiets meemaakt. Als we kunnen achterhalen wie dat geweest is, ga ik te zijner tijd een boek brengen. Dat heeft ze wel verdiend."



Diva

Voor beheerder Saia Hendrickx zijn de dieren van De Houtsnip als kinderen. Met een babyzwaantje dat door haar ouders werd verstoten, gaat het goed. "Het is een echte diva, dit pulletje. Ze doet het goed, maar je kunt niet in de toekomst kijken."

Hendrickx spreekt uit ervaring. Zwaantje, de zwaan die zij stapje voor stapje weer heeft leren lopen na een vuurwerktrauma, is tot haar grote verdriet overleden. "Ik heb haar op eigen kosten laten cremeren en nu heb ik haar thuis bij mij in een urntje. Ze zit in mijn hart, maar het tastbare is heel belangrijk."



Ook het verhaal van Zwaantje is te lezen in het boek dat dit jaar over De Houtsnip uitkomt.