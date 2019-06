Roze Zaterdag 2021 in Rotterdam

Rotterdam is in 2021 gastheer van de Roze Zaterdag. Dat heeft het organisatiecomité zaterdagmiddag bekendgemaakt op de Roze Zaterdag in Venlo.

Het evenement is de Nederlandse tegenhanger van de Gay Pride. Het wordt jaarlijks in een andere stad gehouden. De dag heeft naast een feestelijk karakter waarbij de LHBTI-gemeenschap samenkomt ook vooral een politiek tintje.

Het is in 2021 precies twintig jaar geleden dat Rotterdam ook de eer had om Roze Zaterdag te organiseren. Hoe de dag in 2021 precies ingevuld gaat worden, is nog niet duidelijk. Wel verwacht de organisatie dat het evenement een goede stimulans kan zijn voor andere gemeenten in de buurt om meer activiteiten te organiseren voor de LHBTI-gemeenschap.

De Rotterdamse gemeenteraad heeft aangegeven achter de organisatie van het evenement te staan. Voor de Roze Zaterdag naar Rotterdam komt, is de editie van 2020 in Leeuwarden.