Sparta haalt Khalid Karami op huurbasis

Henk van Stee over het aantrekken van Khalid Karami

Khalid Karami op archiefbeeld in het shirt van Excelsior

Sparta neemt Khalid Karami op huurbasis over van Vitesse. De 29-jarige vleugelverdediger zal één seizoen op Het Kasteel verblijven meldt Sparta via haar officiële kanalen.

Met Karami haalt Henk van Stee de gewenste vleugelverdediger binnen voor de Rotterdammers. "Met Khalid versterken we ons met een multifunctionele verdediger, die zowel op de linksback- als rechtsbackpositie uit de voeten kan. Hij heeft jaren in de Eredivisie gespeeld en we verwachten dat hij met deze ervaring van grote waarde kan zijn", aldus de technisch directeur op de website van Sparta.

Saillant detail is dat Karami eerder al met Spartanen Adil Auassar en Lars Veldwijk bij Excelsior. Destijds slaagden de drie erin promotie af te dwingen. Afgelopen seizoen werd Karami door Vitesse uitgeleend aan NAC Breda.