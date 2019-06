In de poëzie van Abraham von Solo gaat het om beleven en beleefd worden. Zijn stijl is gelardeerd met onbegrijpelijkheid en hoop op hoop. Hij is een Neo-beatnik, die als een stormram van vlees on the road naar the heilige jachtvelden der poëzie. Daarbij een spoor van verontwaardiging, ontkenning en extase achterlatend.