Waar is het rubberen staartje gebleven?

Ook op deze snikhete dag stroomden de meest uiteenlopende vragen binnen, terwijl bij ons juist de zweetpareltjes van de voorhoofden stroomden. Lees hieronder mee!

Spoor bijster

Els Spoor-Steentjes vraagt zich af waarom heeft Rotterdam Centraal Station eigenlijk geen perron 1 of spoort 1 heeft?

Zelfverzekerd

'Verzekeringen voor jezelf, je huis(dier), je auto, je laptop, je telefoon: je ontkomt er tegenwoordig niet aan en het is vaak ook verplicht. Maar: waar komen ze vandaan? Waar zijn verzekeringen ontstaan?' Dat zou collega Davey wel eens willen weten.

Route de soleil

Als je door Frankrijk rijdt, dan is de kans groot dat je vroeg of laat een keer tol betaalt. Om die reden vraagt Hendrik de Jong zich af: 'Hoe wordt het tarief bepaald op zo’n weg?'

Rubberen staartje

Piet Heijn: Vroeger hadden de meeste auto's een rubberen staartje waarmee de auto aarde maakte met de grond. Zo zou je niet wagenziek worden. Was dat onzin? Want nu zie je dat helemaal niet meer.

You spin my head right round, right round

Ramona Ouwens was vandaag in MuZEEum in Vlissingen en zij zag daar vele oude munten liggen. Nu rees bij haar de vraag: 'Waarom zijn munten (haast) altijd rond?'

Nederlandse autofabrikanten

Dennis Richters vraagt zich af hoeveel autofabrikanten Nederland heeft gekend, en hoeveel er nu nog zijn?

Rooien en valen

Jane Smeehuijzen: 'Waar komt de opmerking ‘rooie en valen zijn donderstralen’ vandaan?'

HIEPER DE PIEP HOEEERA

In het lied 'lang zal ze leven' wordt gezongen: 'Lang zal hij/zij leven in de gloria'. Nu vraagt Ton zich af: 'Waar ligt gloria? Is het überhaupt wel een plaats?'