Warmste 29 juni ooit gemeten in Hoek van Holland

De thermometer in Hoek van Holland heeft zaterdagmiddag 32,6 graden Celsius aangetikt. Daarmee is deze dag de warmste 29 juni ooit gemeten in de kustplaats.

De hoogste temperatuur landelijk gemeten op 29 juni is 34,1 graden. Dat was in 1957 in Volkel. "Daar gaan we in Hoek van Holland niet overheen komen", voorspelt weerman Ed Aldus.

Vanwege de lage luchtvochtigheid zaterdag, voelt de warmte beter aan dan afgelopen dinsdag. Maar wees gewaarschuwd: je kan snel verbranden. "De zonkracht is momenteel hoog, namelijk 8. Hoger kan niet in Nederland."

Na zaterdag wordt het minder warm. "Zondag is het nog zo'n 22 graden aan zee en 25 graden in Gorinchem. Dinsdag en woensdag worden het nog koelere dagen, rond een graad of 20", legt de weerman uit. "Ik verwacht de komende tien dagen geen temperaturen meer rond dertig graden."