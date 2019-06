Provincie bemiddelt niet tussen personeel en exploitant veerdienst Rozenburg

De provincie Zuid-Holland is niet van plan om te bemiddelen tussen het personeel en de exploitant van de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg. Dat geeft gedeputeerde Floor Vermeulen aan in een brief aan de Statenleden.

Personeel van de veerdienst kondigde eerder deze week acties aan, omdat de werksituatie bij exploitant Ottevanger 'onwerkbaar' zou zijn geworden.

"Ottevanger komt afspraken niet na, frustreert het overleg, hangt zonder overleg camera’s op en noemt zijn werknemers criminelen, fraudeurs en eikels", zei CNV eerder. De exploitant krijgt van de vakbond tot 8 juli de tijd om mee te werken aan een oplossing.



De vakbond en de werknemers willen graag met Ottevanger en een derde onafhankelijke partij om tafel. Er werd gehoopt op bemiddeling van de provincie Zuid-Holland, omdat zij opdrachtgever zijn.

"De provincie is opdrachtgever voor de veerdienst, en daarmee belanghebbende", luidt de uitleg van Vermeulen. Een rol als bemiddelaar is om die reden volgens de gedeputeerde niet weggelegd voor de provincie. "Onze conclusie is wel dat een bemiddeling door derden tussen beide partijen inderdaad noodzakelijk is. Dit kan eventueel onder leiding van een mediator."

De provincie Zuid-Holland verwacht dat met bemiddeling een begin wordt gemaakt om de verhoudingen tussen beide partijen te verbeteren. "Daarbij spreek ik de hoop uit dat de stakingen niet nodig zullen zijn."