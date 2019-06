De Botlekbrug in de A15 is zaterdagavond ongeveer een uur gestremd voor het scheepvaartverkeer. Het brugdek wilde niet meer omhoog, waardoor schepen niet onder de brug door konden varen.

Een monteur heeft de problemen verholpen. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk. Automobilisten hadden geen last van de storing.