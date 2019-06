Tienklapper voor Excelsior in eerste oefenwedstrijd

Luigi Bruins na afloop van IJVV de Zwervers - Excelsior (0-10): 'Er is nog niks duidelijk over of ik blijf'

Excelsior is de voorbereiding gestart met een 10-0 overwinning op IJVV de Zwervers. Grote man aan de kan van Excelsior was Ahmad Mendes Moreira, de proefspeler van Excelsior scoorde vier keer.

Vroeg in de wedstrijd zette Thomas Oude Kotte op een 1-0 voorsprong. De 2-0 was voor Jeffrey Fortes. Ahmad Mendes Moreira maakte in de eerste helft drie goals, onderbroken door goals van Dogucan Haspolat en Thomas Verhaar. Die doelpuntenregen leidde tot een 7-0 ruststand. Na de rust bracht Ricardo Moniz een hoop jongelingen als, waardoor de doelpunten in minder hoog tempo vielen. Thomas Verhaar maakte zijn tweede, Mendes Moreira zijn vierde, terwijl ook Joël Zwarts zijn eerste goal in het shirt van Excelsior maakte en de eindstand van 10-0 op het bord zette.

Geen ballast

Na afloop toonde trainer Ricardo Moniz zich tevreden. "Ik ben tevreden over de spelprincipes. Enthousiast en zonder ballast. Dus ik ben blij voor die jongens want we hebben hard getraind", aldus de oefenmeester. De warmte is volgens Moniz daarbij ook geen excuus voor zijn ploeg. "Er zijn geen excuses, de warmte moet je vergeten. Dit biedt alleen maar hoop voor de rest van de voorbereiding."

Ahmad Mendes Moreira is op proef bij Excelsior en lijkt erop gebrand om een contract te verdienen bij de Kralingers, getuige zijn vier doelpunten. "Ik denk dat dit wel een goed begin was om mezelf te laten zien. Natuurlijk hebben we de afgelopen week al vier keer getraind en dan moet je laten zien dat je een Excelsior-waardige speler bent. Ik hoop dat ik nu wel een goed visitekaartje heb afgegeven."

Excelsior-trainer Moniz deelt die mening grotendeels. "In zijn explosiviteit heeft hij zich laten zien, in zijn productiviteit nog niet helemaal want hij kon het dubbele aantal goals maken. Maar de honger bij hem, dat zie je. Hij heeft de snelheid."

Excelsior oefent dinsdag wederom in Rotterdam. Dan is v.v. Hillegersberg te opponent van de Kralingers.

Scoreverloop IJVV de Zwervers -Excelsior (ruststand: 0-7) 0-10

5' 0-1 Thomas Oude Kotte8' 0-2 Jeffrey Fortes22' 0-3 Dogucan Haspolat34' 0-4 Ahmad Mendes Moreira41' 0-5 Ahmad Mendes Moreira42' 0-6 Ahmad Mendes Moreira44' 0-7 Thomas Verhaar52' 0-8 Ahmad Mendes Moreira61' 0-9 Thomas Verhaar65' 0-10 Joël Zwarts