Tienklapper voor Excelsior in eerste oefwendstrijd

Excelsior is de voorbereiding gestart met een 10-0 overwinning op IJVV de Zwervers. Grote man aan de kan van Excelsior was Ahmad Mendes Moreira, de proefspeler van Excelsior scoorde maar liefst zes keer. Vroeg in de wedstrijd zette Thomas Oude Kotte op een 1-0 voorsprong. Ahmad Mendes Moreira maakte in de eerste helft nog vier goals, onderbroken door een goal van Dogucan Haspolat en Thomas Verhaar. Die doelpuntenregen leidde tot een 7-0 ruststand. Na de rust bracht Ricardo Moniz een hoop jongelingen invallen, waardoor de doelpunten in een wat minder hoog tempo vielen. Thomas Verhaar maakte zijn tweede, Mendes Moreira zijn vijfde en zesde doelpunt van de middag waardoor de score naar 10-0 in het voordeel van de Kralingers werd getild. Excelsior oefent dinsdag wederom in Rotterdam. Dan is v.v. Hillegersberg te opponent van de Kralingers.