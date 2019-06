'Zaak Hania is niet per se grooming'

De verdachte in de zaak Hania (12) wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris 'vanwege het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag'. Van grooming, oftewel digitaal kinderlokken, hoeft niet per se sprake te zijn.

Arda Gerkens van Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) benadrukt de wettelijke zin van grooming. "Je zoekt dan online contact met een minderjarige om als doel uiteindelijk seks te hebben", legt Gerkens uit. Dat is in deze zaak niet per se het geval.

'Deze zaak is exceptioneel'

Gerkens benadrukt dat de zaak Hania niet alledag is. "Dit is echt exceptioneel. Iemand komt helemaal vanuit de Verenigde Staten helemaal naar Nederland om met een meisje af te spreken."

Het is volgens Gerkens lastig om te zeggen hoe groot het probleem van grooming is. Wel kan Gerkens melden dat in 2018 in totaal 1616 meldingen binnen kwamen op Helpwanted.nl , een website waarop seksueel misbruik van kinderen en jongeren kan worden gemeld.

'Weinig aandacht voor grooming'

Gerkens kan geen specifiek profiel geven van online kinderlokken. Het zijn vaak mannen, vertelt ze. "Grooming komt op allerlei manieren voor. In zulke gevallen worden veel kinderen overgehaald om foto's en video's van zichzelf te sturen."

Volgens Gerkens besteden kinderen, ouders en scholen weinig aandacht aan grooming. "We zeggen altijd tegen ouders: praat met je kind over wat hij of zij die dag online heeft meegemaakt. Weet in welke omgeving je kinderen zitten, ken die wereld. Dat maakt de drempel voor het kind lager om naar je toe te komen als er iets is, als het kind het niet fijn vindt."

En als het kind boos wordt als ouders hiernaar vragen? "Als je het niet vertrouwt, ga er dan mee aan de slag. Het kan ook mis gaan", zegt Gerkens.