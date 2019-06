Bart Nieuwkoop: 'Ik wil me hier laten zien'

Feyenoord won zaterdag met 6-0 van SDC Putten. Bart Nieuwkoop deed de eerste helft mee in het treffen tussen de Gelderlanders en de Rotterdammers. Als het aan Nieuwkoop ligt is het, ondanks alle geruchten, zeker niet zijn laatste wedstrijd voor de Rotterdammers.

"Vooralsnog blijf ik gewoon bij Feyenoord, ik heb nog een jaar contract", aldus Nieuwkoop. "Daarnaast hebben we een nieuwe trainer, dus dan wil ik me eerst laten zien natuurlijk. Dus ik hoop dat dat lukt."

Een nieuw trainer en dus nieuwe kansen, lijkt een motto dat voor Nieuwkoop opgaat. "Het is een nieuwe trainer, misschien heeft hij een andere kijk op mijn spel. Dan is het aan mij om dat aan hem te bewijzen", zegt de 23-jarige rechtsback.

Verschil

Volgens Nieuwkoop zit het verschil tussen zijn oude trainer, Giovanni van Bronckhorst, en zijn nieuwe trainer, Jaap Stam, in het aantal keer trainen. "We hebben nu twee trainingen op één dag gehad. Ik weet niet of dat zo zal blijven gaan, maar dat zullen we snel genoeg zien."

Bekijk het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Bart Nieuwkoop hierboven.