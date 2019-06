Patiëntjes Sophia scheuren door Rotterdam met dure bolides

Meer dan zeventig kinderen deden zaterdag mee tijdens de tiende editie van de Sophia Delfshaven Rally. Patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis konden een stukje meerijden door Rotterdam met bijvoorbeeld een Bugatti, Lamborgini of Porsche.

De kinderen zijn razend enthousiast. "De kleur en de uitlaat vind ik het vetst", zegt een jongen. Ook het geluid van de dure wagens is populair.

Bij de Sophia Delfshaven Rally is er ook 37 duizend euro opgehaald, vertelt organisator Hendrik-Jan Vos. Dat geld gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis en de Weekendschool in Rotterdam-Delfshaven.

"Het geld voor het Sophia Kinderziekenhuis gaat naar onderzoek van het hersencentrum. Het bedrag voor de Weekendschool in Rotterdam-Delfshaven is voor mensen met een leerachterstand die in het weekend worden bijgespijkerd", zegt Vos.