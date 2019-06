'Amerikaanse verdachte vermissing 12-jarig meisje heeft dochter bij Nederlandse vrouw'

De 49-jarige Amerikaan die vastzit in de zaak rond de vermissing van de 12-jarige Hania uit Rotterdam, is James B. Hij zou een dochter bij een Nederlandse vrouw hebben. Die dochter zou haar internetvriendin zijn, die ze via een online paardenspel leerde kennen.

RTL Nieuws meldt dat de dochter –die onder de schuilnaam Iris met de media sprak- via de chatroom van het online paardenspel door James B. werd benaderd. B. zei tijdens die chatsessies dat hij haar biologische vader was. In die chatroom was ook het 12-jarig meisje uit Rotterdam, die volgens ‘Iris’ met James B. contact onderhield.



'Dagelijkse dingen'



Het bestaan van dat contact werd eerder al bevestigd. Er zou over ‘dagelijkse dingen’ zijn gechat. De gesprekken bleken later te zijn gewist, voordat het meisje verdween en als vermist werd opgegeven. De politie heeft de laptop en een harde schijf van de 18-jarige ‘Iris’ in beslag genomen. De gegevens op de apparatuur worden op dit moment door de recherche onderzocht.



De vrouw die haar moeder zou zijn, zou volgens haar verhaal 19 jaar geleden door James B. zijn verkracht. Ze bleek daarna zwanger te zijn. Toen ze van de verkrachting aangifte wilde doen, werd ze naar eigen zeggen weggestuurd door de politie. De advocaat van de moeder bevestigt dat de vrouw van plan is om alsnog aangifte tegen James B. te doen.

Facebookpagina

B. zou volgens zijn Facebookpagina in Louisiana wonen. De foto die op de pagina staat, gebruikte de recherche tijdens de zoektocht naar het Rotterdamse meisje. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De 12-jarige Hania werd vrijdagavond rond 19:30 uur samen met de verdachte in het Hilton Hotel in het centrum van Rotterdam gevonden. Zowel in Nederland als in het buitenland werd naar haar gezocht.

De vermissing was aanleiding tot de uitgifte van een Amber Alert. Dat is een landelijk waarschuwingsbericht dat de politie verspreidt, als gevreesd wordt voor het leven van een vermist of ontvoerd kind.

De politie zegt nog geen mededelingen te willen doen, zolang het onderzoek in de zaak nog loopt.