Strandwacht redt drenkelingen uit Zevenhuizerplas

Strandwachters bij de Zevenhuizerplas bij Rotterdam-Nesselandse hebben zaterdagmiddag twee mannen uit het water gehaald. Eén van de twee is naar het ziekenhuis gebracht. De andere drenkeling kon, nadat hij in de strandwachterspost op verhaal was gekomen, gewoon naar huis.

De Veiligheidsregio meldt dat iemand vanaf het strand zag dat de twee in moeilijkheden waren. Het gaat volgens een woordvoerder om twee aparte gevallen: "De mannen kenden elkaar niet en kwamen ook niet tegelijkertijd in de problemen".

Volgens de Veiligheidsregio was de man die naar het ziekenhuis is gebracht aanspreekbaar, maar is verder niets over zijn toestand bekend.