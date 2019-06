Drievoudige dief in de boeien in Hardinxveld-Giessendam

De politie heeft zaterdag in de Rembrandtstraat in Hardinxveld-Giessendam en man aangehouden, die van drie achtereenvolgende diefstallen wordt verdacht. De 36-jarige Utrechtenaar stal 's ochtends eerst een auto in Vleuten, daarna een auto in Amersfoort. Met die tweede auto vluchtte hij, nadat hij uit een winkel in Utrecht dure merkkleding had gestolen.