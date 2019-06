Een man die in de nacht van zaterdag op zondag in Rotterdam een waarschuwing van de politie negeerde, moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Hij wilde in het centrum met een slok op achter het stuur kruipen en dat werd hem door agenten afgeraden.Omdat de man toch is gaan rijden is hij nu zijn rijbewijs kwijt, twittert de politie.