Berghuis sluit maandag aan, Jørgensen en Vermeer over een week terug bij Feyenoord

Steven Berghuis vorig seizoen in actie tegen De Graafschap. (Bron: VK Sportphoto)

Steven Berghuis en Tyrell Malacia sluiten maandag weer aan op de training van Feyenoord. In navolging van het tweetal keert ook de vorig seizoen aan RKC Waalwijk uitgeleende Emil Hansson in de loop van aankomende week terug van vakantie.

Nicolai Jørgensen en Kenneth Vermeer melden zich maandag over een week bij Feyenoord. Zij gaan dan meteen mee naar Oostenrijk, waar Jaap Stam met zijn selectie op trainingskamp gaat in Scheffau am Wilden Kaiser.

Renato Tapia en Luis Sinisterra sluiten later in de voorbereiding aan bij Feyenoord. Eerstgenoemde schakelde zaterdagavond met Peru nog Uruguay uit, voor een plaats in de halve finale van de Copa América.